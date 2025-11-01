В Минобороны обратились к Западу на фоне сотрудничества с КНДР

Сотрудничество России и Северной Кореи не создает угрозы для других государств. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав военных ведомств стран АСЕАН.

© EPA/TACC

«Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР», — подчеркнул Савельев, передает РИА Новости.

Он назвал соглашение между Москвой и Пхеньяном абсолютно прозрачным.

Заявление было сделано на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Российский представитель прокомментировал звучавшие ранее вопросы о российско-северокорейском сближении.

Савельев отметил, что взаимодействие строится без принципа «против кого мы за». Текст соглашения доступен для всех на официальных сайтах МИД России и Кремля. Выступление российского замминистра стало ответом на обеспокоенность некоторых стран по поводу углубления связей между Москвой и Пхеньяном.

Заявление Савельева соответствует ранее озвученной позиции России о том, что ее международное сотрудничество не направлено против третьих стран. В сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не будет объединяться ни с кем против других государств, включая Китай, и что российско-китайское партнерство строится на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации. Таким образом, Москва последовательно отстаивает линию на развитие двусторонних отношений без создания военных альянсов, направленных против конкретных стран.