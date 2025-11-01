В Минобороны обратились к Западу на фоне сотрудничества с КНДР
Сотрудничество России и Северной Кореи не создает угрозы для других государств. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав военных ведомств стран АСЕАН.
«Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР», — подчеркнул Савельев, передает РИА Новости.
Он назвал соглашение между Москвой и Пхеньяном абсолютно прозрачным.
Заявление было сделано на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Российский представитель прокомментировал звучавшие ранее вопросы о российско-северокорейском сближении.
Савельев отметил, что взаимодействие строится без принципа «против кого мы за». Текст соглашения доступен для всех на официальных сайтах МИД России и Кремля. Выступление российского замминистра стало ответом на обеспокоенность некоторых стран по поводу углубления связей между Москвой и Пхеньяном.
Заявление Савельева соответствует ранее озвученной позиции России о том, что ее международное сотрудничество не направлено против третьих стран. В сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не будет объединяться ни с кем против других государств, включая Китай, и что российско-китайское партнерство строится на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации. Таким образом, Москва последовательно отстаивает линию на развитие двусторонних отношений без создания военных альянсов, направленных против конкретных стран.