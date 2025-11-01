Пушилин: тяжелые городские бои идут на Красноармейском направлении

Ситуация на Красноармейском направлении непростая, там идут тяжелые городские бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Красноармейском направлении... ситуация разворачивается непросто: тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед», — сказал он, добавив, что украинские войска контратакуют.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию с сортировкой и депо.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

По данным аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться.