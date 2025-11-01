Политолог: Трамп вряд ли одобрит передачу Украине Tomahawk
Профессор РАН Александр Гусев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Как заявил политолог в беседе с РИА Новости, такое решение может серьезно ухудшить отношения с Россией.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон дал разрешение на передачу ракет, оставив окончательное решение за президентом США. Эксперт считает, что хотя эти ракеты не окажут решающего влияния на ход боевых действий, их передача Киеву будет иметь серьезные политические последствия.
На прошлой неделе Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял, что США не собираются делиться технологиями применения ракет Tomahawk с другими странами.