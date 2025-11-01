Эксперт объяснил угрозы Зеленского и запрет на выезд СМИ к «котлам»

Владимир Зеленский запрещает украинским и иностранным журналистам посещать «котлы», в которых оказались украинские группировки в Красноармейске, Димитрове и Купянске, так как опасается прорыва «информационной блокады». Об этом заявил «Комсомольской правде» заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексей Рамм.

Ранее президент России Владимир Путин предложил журналистам посетить район, где оказались в окружении подразделения Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ отметили, что беспрепятственный проезд иностранным журналистам в Красноармейск (украинское название Покровск), Димитров, Купянск будет предоставлен «при их обращении к командованию ВСУ».

Окружение украинских военных и успешные российские удары по территории Украины вызвали «болезненную» реакцию Владимира Зеленского, пригрозившего дальнобойными ракетами, отметил заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексей Рамм.

«Он отвечает, что 200 дронов они запустили, 300 дронов запустили, теперь вот «новые дальнобойные удары». Хоть какая-то победа Киеву - нужна хотя бы в медийном формате, поскольку на земле никаких побед у ВСУ нет», – констатировал эксперт.

Он также обратил внимание на необходимость «прорывать любыми способами информационную блокаду», которая создана вокруг «котлов» в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

«Понятно, что от украинцев там ничего не зависит. Но вот иностранные СМИ могли бы на это пойти. (…) Они считают, что одерживают виртуальные победы, информационные – ну а мы покажем реальную. Пока они в своем воспаленном воображении уничтожают аэродром Жуковский – мы гасим все их попытки деблокировать окруженные группировки. И это надо показывать западным СМИ не на экране компьютера, а вживую», - пояснил Алексей Рамм.

Напомним, что 26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об окружении украинских войск. В общей сложности в «котлы» попали более 10 тысяч украинских солдат. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи военных ВСУ в плен.