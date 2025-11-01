Глава Генштаба Франции Фабьен Мандон заявил о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Как сообщает News.ru, об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, французский генерал «отрабатывает свою должность и деньги» — как военному ему необходимо выбивать финансы и показывать значимость себя и вооруженных сил.

«Это естественно для каждого государства, но когда Франция с легкой руки президента Макрона находится в каком-то информационно-пропагандистском угаре спасателей Европы вооруженным путем, то, наверное, подобного рода заявления хорошо ложатся в контексте контура, который Макрон создает», — сказал Кошкин.

Военный политолог подчеркнул, что Макрон вынудил французов смириться с урезанием социальных программ путем запугивания. Кроме того, для Европы Африка и Ближний Восток всегда были источником богатства и Париж стремится повысить свое влияние в этих регионах.