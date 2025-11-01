Израиль ликвидировал на юге Ливана террориста из спецназа "Хезболлах"

ТАСС

Израильская армия ликвидировала на юге Ливана вооруженного террориста из сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

© WAEL HAMZEH/EPA/TACC
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили террориста сил "Радван" группировки "Хезболла" в районе Набатии на юге Ливана. Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлах", - говорится в заявлении.

В армии отметили, что действия ликвидированного "представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению", а также "являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.