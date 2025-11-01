Израиль ликвидировал на юге Ливана террориста из спецназа "Хезболлах"

Израильская армия ликвидировала на юге Ливана вооруженного террориста из сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

© WAEL HAMZEH/EPA/TACC

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили террориста сил "Радван" группировки "Хезболла" в районе Набатии на юге Ливана. Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлах", - говорится в заявлении.

В армии отметили, что действия ликвидированного "представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению", а также "являлись нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.