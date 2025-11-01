Украинские OSINT-аналитики подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские аналитики вычислили точки, на которых с вертолета UH-60A Black Hawk высадились военные Главного управления разведки минобороны республики, поделились подробностями военные корреспонденты. В материале утверждается, что военнослужащие были уничтожены на западной окраине Красноармейска.

«Ужасные вещи»: раскрыто, что ждет ВСУ за пытки пленных

«"Элитный" спецназ ГУР ликвидировали точными ударами FPV-дронов бойцы группировки войск "Центр"», — резюмировали военные журналисты.

Ранее ВС РФ уничтожили часть бойцов группы спецназа ВСУ под Красноармейском. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что уничтоженная часть группы спецназа вооруженных сил Украины должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов населенного пункта.