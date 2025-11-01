«Ужасные вещи»: раскрыто, что ждет ВСУ за пытки пленных

Российские бойцы, которые возвращаются из украинского плена, заявляют о чудовищных пытках. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Анатолий Матвейчук рассказал, кто может быть причастен к издевательствам и какое наказание они понесут.

Матвейчук отметил, что в основном пытки проводят участники признанных в России террористическими нацбатов. Первоначально вступление в их ряды среди украинцев было трендом, однако через некоторое время всех их участников «вяжут кровью, преступлениями» и вынуждают делать «разные ужасные вещи». Пытки боевики чаще всего проводят в невменяемом состоянии: под воздействием наркотиков или алкоголя.

Одно из изощренных издевательств над российскими солдатами — пытка током. Однако это не электрический стул, как в США, поскольку подобные устройства предназначены для мгновенного убийства.

«Здесь, скорее всего, берут от телефона коммутатор, например, от ТА-57, он дает ток высокой силы, который парализует внешние нервные окончания. Человек, к которому применяется такая пытка, испытывает страшные боли, у него появляются судороги, иногда он теряет сознание», — отметил Матвийчук.

Боевиков, которые проводят пытки, российские войска при первой возможности уничтожают. Кого-то, вероятно, осудят на пожизненное заключение. Их выявляет специальная группа дознавателей, которая выясняет личности палачей, чтобы после занести их в «черный список», отловить и предать суду. Кроме того, есть несколько случаев, когда по местам их дислокации наносились удары бомбами.