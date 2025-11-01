Запрет Киева для СМИ на въезд в котлы, в которых оказались украинские войска, обнажает всю глубину катастрофы под Красноармейском (украинское название — Покровск). Как сообщает «Царьград», Украина оказалась в ловушке собственной лжи: или бросить тысячи солдат, или разрушить перед Западом миф о «непобедимой армии».

Глубокий кризис

Командование ВС РФ открыто заявило, что запрет на доступ украинским и иностранным СМИ к окруженным подразделениям ВСУ — признание глубокого кризиса в окруженных городах. Как отмечает Telegram-канал «Два майора», присутствие журналистов могло привести к дальнейшим гуманитарным шагам, а теперь «они все умрут, если не смогут в плен сдаться».

Само решение Москвы, вероятно, носило политический характер — продемонстрировать военнослужащим ВСУ, что российская армия гуманно относится к сдавшимся в плен, соблюдает международные конвенции и уважает права военнопленных. Участник СВО и военкор Евгений Линин не исключает, что с этой целью и приглашали журналистов.

«У западных журналистов зачастую нет объективной информации о реальной ситуации на месте. Они исходят из тех данных, которые поставляют командование ВСУ и их непосредственные командиры, а эта информация часто расходится с действительностью. Даже заявления высокопоставленных украинских военных подтверждают, что информация с передовой искажается», — отметил он.

Он добавил, что 5 тысяч человек — это почти полторы бригады. Для ВСУ это громадные потери. Сдача такой крупной группировки в плен оказывает огромное моральное давление, а также говорит о крайне неудовлетворительном положении дел для ВСУ.

Украинский инсайдер «Резидент» тем временем сообщает, что командование украинской армии кидает огромные силы на деблокаду Красноармейска и теряет людей «пачками». Однако их цель — не спасти военных, а отрапортовать об отсутствии котла.

«А потом котел все равно захлопнется. Или ВСУ просто сожгут все резервы в этой воронке: из сотни идущих в атаку до горловины доходит 10%, и те погибают в ближайшие часы. Русские везде — штурмовики, дроны, арта», — отмечает источник.

Наличие оперативного кольца вокруг красноармейской агломерации фиксируется и западными источниками. ВС РФ продвинулись южнее города, а серая зона разрослась на север и северо-запад, скорее напоминая замыкающееся кольцо.

Бои в украинском тылу

На Украине тыл тоже превращается в поле боя, но с собственными гражданами. Украинские СМИ подсчитали, что за месяц из страны уехали около 100 тысяч парней в возрасте от 18 до 22 лет. Резервы уже на исходе, а мобилизация скатывается в хаос. ТЦК все чаще сталкивается с сопротивлением — люди устали, злятся и устраивают уличные бунты.

Военкор Александр Коц отметил, что лишь за октябрь зафиксировано десяток случаев насильственной мобилизации, которая порой заканчивается неудачно — из-за сопротивления местных жителей. В некоторых случаях людей «пакуют» из маршруток или прямо с велосипедами.

«Украинские власти при этом делают вид, что ничего не происходит. На днях глава Информационного комитета Рады Потураев на голубом глазу заявил, что "почти все" видео принудительной мобилизации на Украине — фейки, созданные с помощью ИИ. При таком отношении к собственному народу не стоит удивляться, когда тэцэкашников начнут убивать», — отметил он.

Верхушка айсберга

На этом фоне военный блогер Юрий Подоляка заявил, что 17 тысяч дезертиров в месяц — лишь верхушка айсберга. Кривая растет, однако с июня 2025 года статистика стала врать, поскольку с тех пор командование не обязано докладывать об исчезновении бойцов.

«И многие начали этим пользоваться: кто-то присваивает денежное довольствие беглецов, кто-то не хочет портить отчётность. Отсюда "падение" между маем и июнем — чистая формальность», — отметил он.

Подоляка подчеркивает, что настоящая картина мрачнее, а люди не просто уходят, а исчезает, а система стремится это покрыть. В Раде тем временем всерьез говорят о мобилизации женщин: дискуссии идут, а решение могут принять молниеносно.