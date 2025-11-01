В Минобороны РФ сообщили об уничтожении живой силы и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе с помощью засад. «Рамблер» собрал главные новости в зоне проведения спецоперации к утру 1 ноября.

Охота на подразделения ВСУ

Операторы FPV-дронов Северной группировки войск организовали засады на путях передвижения подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, «в режиме свободной охоты» был уничтожен украинский бронетранспортер М113, который перемещался на линии боевого соприкосновения.

Удар «Града» по военнослужащим ВСУ

Расчет БМ-21 «Град» точными ударами уничтожил большое скопление военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказали в российском военном ведомстве.

«Крупное скопление противника» было обнаружено с помощью военной разведки, после чего на позицию оперативно выдвинулся «Град» и дал полный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 10 км.

«Корректировка огня осуществлялась в реальном времени с помощью беспилотников (…) Весь процесс – от пристрелки до финального залпа – проходил под постоянным контролем БПЛА», - уточнили в ведомстве, отметив, что такие удары обеспечивают продвижение вперед штурмовых подразделений группировки войск «Запад».

Уничтожение артустановки «Гвоздика»

В свою очередь FPV-дроны-камикадзе на Краснолиманском направлении уничтожили спрятанную в лесу самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Решение об ударе было принято после того, как разведчики 25-й общевойсковой армии выявили место укрытия и пополнения боезапаса вражеской САУ, которая обстреливала российские позиции. Цель была оперативно поражена, зафиксирована детонация боекомплекта установки, отметили в ведомстве.

Срыв доставки на передовые позиции ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» сорвали снабжение передовых позиций противника, уничтожив пикап и наземную роботизированную платформу, сообщили в Минобороны РФ.

«Противник пытался осуществить подвоз необходимого имущества на свои позиции при помощи автомобильной техники. Российские военнослужащие своевременно вскрыли эти планы, уничтожив пикап ВСУ», - пояснили в министерстве.

Однако, по данным ведомства, украинские военные не успокоились и еще раз попытались организовать доставку, но уже с помощью наземной роботизированной платформы. Однако и она была уничтожена.

Вертолет Ка-52м ударил по опорному пункту

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м ударил по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям и после успешной атаки вертолет Ка-52м вернулся на аэродром.

«Шаман» сжег западную технику

Операторы дронов подразделения «Шаман» 1455 полка, наступая на Орехов на Запорожском направлении, уничтожили технику НАТО и блиндаж ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, выдвижение бронеавтомобиля «Хамви» было обнаружено с помощью разведки, и оператор ударного дрона на оптоволокне уничтожил цель.

«Затем был уничтожен блиндаж противника», - отмечается в сообщении.

Офицеры ВСУ и советники НАТО в «покровском котле»

Котел в Красноармейске (украинское название Покровск) захлопнулся слишком быстро, и это могло помешать отъезду оттуда генералов Вооруженных сил Украины и советников НАТО. Об этом рассказал газете «Аргументы и факты» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там», - сообщил он.

При этом, по его словам, очень часто «всушники сами расстреливают офицеров НАТО», чтобы скрыть их присутствие на поле боя.