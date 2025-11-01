Ночная высадка украинского спецназа в районе Красноармейска (Покровска), которой по данным украинских СМИ лично руководил глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), обернулась полным разгромом элитного десанта и уничтожением американского вертолета Black Hawk. О провале дерзкой операции, которую российские операторы дронов назвали «массовым суицидом», сообщили военкор Александр Коц и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своих Телеграм-каналах.

«Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», — отметил Александр Коц.

По его данным, высадившись на северо-западе города, десантники успели занять лишь «одну хату и одну АЗС», после чего были немедленно обнаружены.

«Об этом говорят сухие кадры кинохроники, снятые русскими дроноводами, с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом с ночных „птичек“», — пишет Коц, добавляя, что операция под девизом «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» с треском провалилась.

Информацию подтверждает и Борис Рожин. По его словам, была уничтожена большая часть десанта, состоявшего из элитных бойцов.

«Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на котором они прибыли, также уничтожен. Попытка использовать спецназ для медийного антикриза провалилась», — заключает эксперт.

Напомним, что накануне вечером британский журналист, корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил о высадке украинского десанта в районе Красноармейска. Он сразу охарактеризовал происходящее как «операцию последнего вздоха», цель которой, предположительно, состояла в создании коридора для вывода окруженных подразделений ВСУ.

