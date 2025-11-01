В котле под Красноармейском могут находиться не только генералы ВСУ, но и офицеры НАТО. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, часто получается так, что боевики ВСУ расстреливают офицеров НАТО, чтобы скрыть «возможные факты присутствия высокопоставленных иностранцев на поле боя».

Накануне Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале

Ранее в МО РФ заявили, что Украина признала катастрофу ВСУ в котлах.