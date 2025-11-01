Названа главная цель в зоне СВО до наступления холодов

Освобождения Купянска и Красноармейска — главная цель российских военных до наступления холодов. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Думаю, да (постараются освободить до холодов, — Прим. ред.), судя по развитию событий на этих участках, ребята постараются. Эти города (Купянск и Красноармейск,— Прим. ред.) — приоритет. Нужно будет еще зачистку провести — много работы», — сказал Дандыкин.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил президенту Владимиру Путину доклад, в котором сообщалось, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Российский лидер дал поручение Минбороны обеспечить доступ представителей иностранных СМИ в районы блокирования украинских подразделений в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На период работы журналистов Москва заявила о готовности объявить режим прекращения огня на указанных участках. Со стороны Украины в ответ последовали лишь угрозы в адрес представителей прессы.