На Западе объяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия могут быть поиском рычага давления на Китай и Россию. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в материале.

В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

При этом издание указывает, что американский лидер «мало что сделал», чтобы развеять неопределенность касательно намерений администрации или обоснованности этого шага.

Газета подчеркивает, что возобновление ядерных испытаний означало бы полный разворот для Трампа, который ранее подчеркивал важность переговоров о денуклеаризации с Россией и Китаем. Как отметил исполнительный директор некоммерческой организации Arms Control Association Дэрил Кимбэлл в комментарии, приведенном газетой, позиция Трампа «противоречива», «контрпродуктивна» и связана с «плохой осведомленностью».