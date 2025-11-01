ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

Российские военные уничтожили часть бойцов из группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Под Красноармейском практически сразу после десантирования была уничтожена часть группы украинского спецназа, который в свою очередь был переброшен для так называемых спецзадач», — рассказал Кимаковский.

По его словам, уничтоженная часть группы спецназа ВСУ должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов Красноармейска.

Ранее военный эксперт Виталий Кисилев объяснил большие потери ВСУ под Красноармейском. Он выразил мнение, что причиной этого может быть отсутствие у украинских военных запасных фортификационных сооружений.