Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис сообщил, что украинский фронт достиг обвала.

«Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают», — подчеркнул он.

Ранее Меркурис призвал США заключить договор с Россией вместо ядерных испытаний. В свою очередь, обозреватель Джузеппе Масала оценил возможность заключения нового договора между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Соединенные Штаты никогда не признают преимущество России в этой сфере.