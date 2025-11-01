Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку населения из-за действий ТЦК и насильственной мобилизации.

По его словам, украинское командование не жалеет жизни солдат, поэтому у людей появляются вопросы к власти.

«К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — сказал эксперт.

Стало известно о серьезной проблеме, с которой столкнулся Зеленский

Дэвис также поинтересовался, почему на фронт не отправляются сотрудники ТЦК, а вместо этого мобилизуют все больше молодежи.

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что массовое бегство молодых граждан из Украины и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для Зеленского.