Еще один дрон пытался атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин рассказал, что средства ПВО сбили два дрона на подлете к Москве.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.