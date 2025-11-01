В Сербии предупредили о риске ядерной войны

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что третья мировая война уже давно идет. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Вулин предупредил, что сейчас мир оказался на пороге ядерной войны.

«Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», — призвал он.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве посчитали, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Окончательное решение о передаче ракет остается за президентом США Дональдом Трампом.