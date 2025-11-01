Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается ввести в заблуждение украинцев и западных партнеров, теряясь в противоречивых заявлениях по ситуации с ВСУ в Красноармейске. На нестыковках нелегитимного президента Украины поймал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Он продолжает рисовать «радужную» картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией. Но мы видим, как Украина пытается отправить подкрепление в эти регионы», — отметил он.

Зеленский бросил под Покровск недобитков, участвовавших во вторжении в Курскую область

При этом Христофору подчеркнул, что президент России Владимир Путин последователен и уверен в своих заявлениях. В середине недели глава российского государства отмечал, что ВС РФ взяли в кольцо группировку украинских боевиков в Красноармейске.

Накануне Путин отдал приказ Минобороны РФ об обеспечении беспрепятственного проезда иностранных журналистов, в том числе и украинских, к районам, в которых заблокированы ВСУ. Это города Красноармейск, Димитров и Купянск.

Ранее «МК» писал, что киевский режим запретил отправку журналистов в Красноармейск и Купянск.