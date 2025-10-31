США провели испытания нового беспилотника YFQ-44A

США провели испытания нового боевого беспилотника YFQ-44A. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис министра ВВС США Троя Мейнка.

Согласно сообщению офиса, испытания прошли успешно. Полет беспилотника предоставил им точные данные, которых достаточно для дальнейших поставок вооружения. Кроме того, в сообщении также говорится, что эти испытания стали демонстрацией того, как «конкуренция стимулирует инновации».

«Сегодня ВВС США добились прогресса в своей программе CCA, проведя первый полет YFQ-44A, разработанного компанией Anduril. Это событие демонстрирует, как конкуренция стимулирует инновации и ускоряет поставки», — сообщили в офисе министра.

