Страны Европы, которые заключат с Сербией договор о покупке боеприпасов, могут направить их в дальнейшем на любые цели. Об этом в интервью немецкому изданию Cicero Александр Вучич.

Сербский лидер признался, что не хочет иметь репутацию человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам. Сербия, по его словам, придерживается военного нейтралитета, но открыта к сотрудничеству с армиями Европы.

Могут ли боевые устройства, приобретенные у сербов, в дальнейшем быть поставлены на Украину, поинтересовался у него журналист. После покупки боеприпасов новые владельцы могут направить их на любые цели, пояснил в ответ Вучич.

Ранее в России озвучили сумму, которую Великобритания и ЕС потратили на оружие для Киева. По словам главы РФПИ и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, речь идет более чем о 100 миллиардах евро. На эти средства Британия и ЕС смогли бы безопасно репатриировать на родину каждого нелегального мигранта, потратив на каждого из них по 34 тысячи евро, заметил он.