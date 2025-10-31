Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины брошен на отчаянный прорыв в районе Красноармейска (Покровска), где в котле находятся подразделения ВСУ. Об этом сообщил британский журналист, корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл в социальной сети X.

По его словам, он получил видеозаписи, на которых якобы запечатлена высадка украинского десанта с вертолетов. При этом Кэрролл, специализирующийся на освещении конфликта, подчеркивает, что ему "не удалось независимо проверить подлинность этих видео".

Официально целью десанта называется «восстановление ключевых логистических линий», однако сам журналист характеризует происходящее как «операцию последнего вздоха» и сомневается в ее успехе.

В комментариях к его посту высказывается предположение, что реальная цель — не удержание позиций, а создание коридора для вывода окруженных украинских подразделений. Эта информация подтверждает ранее поступавшие сообщения о катастрофическом положении группировки ВСУ в этом районе.

Министерство обороны России сегодня сообщало, что российские подразделения группировки "Центр" за неделю отбили четыре попытки деблокировать окруженные подразделения ВСУ и 23 попытки вырваться из окружения в Красноармейске.