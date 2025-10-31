Силы обороны Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной боеготовности

Власти Тринидада и Тобаго приняли решение привести национальные вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Такую информацию распространило местное издание Trinidad Express.

"Это не учения", - говорится в записке, которую получили местные военные, текст которой приводит газета.

Отмечается, что солдаты и офицеры береговой охраны острова должны явиться на свои базы к вечеру пятницы. Кроме того, военнослужащие, находящиеся в отпусках, должны быть готовы к вызову к местам дислокации. Источники издания добавили, что подобные действия являются мерами предосторожности.

Тринидад и Тобаго является островным государством, которое расположено недалеко от Венесуэлы. Раннее СМИ сообщили, что США закрыли воздушное пространство в районе Пуэрто-Рико.