США проведут тесты по ядерным испытаниям

Президента США Дональда Трампа попросили поделиться дополнительными деталями ядерных испытаний, информация о которых ранее появилась в СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

Отмечается, что Трампу задали вопрос о том, где проводятся такие испытания, и может ли американский президент рассказать о них подробнее. В ответ на это, глава Белого дома заявил, что «знает, что делает».

«Я не буду этого говорить. Я точно знаю, что мы делаем, где мы это делаем, но если другие страны это делают, то и мы тоже», — заявил он.

Ранее экс-советник Белого дома Франк фон Хиппель предположил, что Трамп мог перепутать виды ядерного арсенала, когда говорил о проведении испытаний. По мнению Хиппеля, Трамп мог говорить о средствах доставки, а не о самих ядерных боеприпасах.