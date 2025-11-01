WP: «Посейдон» способен пересекать океан и не ограничен дальностью

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон», предназначенный для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, обладает практически неограниченной дальностью хода через океан. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна»», — сказал эксперт Майкл Б. Петерсен.

В статье говорится, что «Посейдон», наряду с крылатой ракетой «Буревестник», позиционируется как российское «супероружие», призванное обеспечить военно-стратегический баланс сил с западными странами.

«Россия представляет «Посейдон» как оружие, способное кардинально изменить расстановку сил и уничтожить цели, расположенные на побережье потенциальных противников», - отмечается в материале.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что крылатая ракета с неограниченной дальностью полёта «Буревестник» и автономный подводный аппарат «Посейдон» обнуляют предложенную главой Белого дома Дональдом Трампом концепцию стратегической противоракетной обороны «Золотой купол».