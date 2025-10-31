Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже

Тревога в связи с угрозой непосредственного удара украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объявлена в Воронеже.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал глава региона.

Губернатор призвал местных жителей быть внимательными, зайти в помещение и отойти от окон. В случае фиксации БПЛА срочно покинуть зону его видимости и позвонить по телефону 112, подчеркнул Гусев.

Глава региона также написал, что в Нововоронеже тоже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара дронами.

Утром 31 октября Гусев заявил, что не менее четырех беспилотников уничтожили в Воронежской области, угроза непосредственного удара БПЛА была отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют.