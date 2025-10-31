США подняли в воздух бомбардировщики и самолет «Судного дня»

США подняли в воздух несколько военных самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации издания, в небо был поднят стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, самолет «Судного дня» E-6B Mercury, а также самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Как сообщает источник, их вероятной целью может быть Венесуэла.

Помимо этого, издание Newsweek сообщило, что американский десантный корабль USS Iwo Jima в сопровождении нескольких других судов расположились в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила. Это ставит их в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций.

Мадуро обратился к Путину за военной помощью

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о подготовке США к проведении операции для уничтожения «иерархии наркокартеля» в Венесуэле. Сообщалось, что в ходе этой операции США планируют удары и по военным объектам, которые используются для контрабанды наркотиков. Позже президент США Дональд Трамп назвал эту информацию ложной.