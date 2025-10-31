Келин: «Буревестник» и «Посейдон» изменят общие представления об обороне
Разработка ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» изменит общие представления об обороне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Это, безусловно, новое поколение стратегического оружия. Оно изменит общее представление как об обороне, так и о наступлении», — цитирует его РИА Новости.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, что никакая торпеда и никакое надводное судно не могут угнаться за «Посейдоном».