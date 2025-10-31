Бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Хьютон указал, что конфликт на Украине «по-прежнему ограничен и в средствах, и географически». При этом, по его словам, данные ограничения ввели США и НАТО.

«Они делают это, чтобы не провоцировать эскалацию со стороны России. Отсюда предпочтение финансовых санкций ракетам Tomahawk. Но такой выбор ограничивает возможности Украины нанести ущерб России способами, которые могли бы привести к завершению войны на приемлемых условиях. Итак, мы продолжаем признавать, что Украина ведет прокси-войну от имени НАТО, но мы отказываем ей в предоставлении средств для обеспечения победы», — сказал Хьютон в Палате лордов.

По его мнению, сейчас конфликт больше вредит Украине, чем России, которая направляет ход событий к «унизительному» для Киева и «позорному для западных правительств» прекращению огня. Хьютон признал, что ВС НАТО и Великобритании в настоящее время находятся в невыгодном положении по сравнению с армией РФ, поскольку альянс и Лондон «по-прежнему ставят социальные выплаты выше нацбезопасности». В связи с этим он призвал к вложению «огромных» инвестиций в оборону.