Агонизирующий киевский режим бросил резервы для расширения «бутылочного горлышка» в Покровске (Красноармейске). Впрочем этот маневр может закончится для Киева потерей оставшихся боеспособных частей. Как передают с мест, поспешно отправленные резервы в Покровск и Мирноград попадают в наши засады — командование ВСУ отправляет вновь прибывших якобы на позиции ВСУ, которые уже находятся под нашим контролем.

© Московский Комсомолец

Еще накануне Зеленский запросил у главком ВСУ Сырского реальную обстановку на фронте и информацию о возможных потерях, которые может понести Украина до конца года. Главком вынужден был предоставить неприятную аналитику Генштаба, согласно которой украинская армия с большой долей вероятности потеряет семь населенных пунктов: Купянск, Лиман, Северск, Константиновку, Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Эти данные стали холодным душем для главы киевского режима. В результате было решено отправить для деблокады более пяти тысяч всушников в Покровске резервы, в том числе и остатки 225-го отдельного штурмового батальона, который участвовал во вторжении в Курскую область.

«Ликвидация каждого террориста для нас, пока они находились на Сумщине - было делом чести и перемолоть нам их удалось в очень большом количестве. Надеюсь Покровск станет точкой в существовании этого террористического полка» - пишут наши военные.

Между тем уже известно, что поспешно отправленные резервы в Покровск и Мирноград начали попадать в засады, организованные нашими бойцами. Как выяснилось, командование ВСУ не договаривает своим солдатам о том, что территории уже находятся под нашим контролем.

«Тушат офисные и штабные пожар в агонии, увеличивая потери ВСУ в Покровской воронке. Им не важны жизни военных, им необходим пиар, что ситуация стабилизирована. Такой подход приведет к последующему возможному обвалу обороны, так как армия будет обескровлена» - прогнозируют печальный для ВСУ исход украинские военно-политические Телеграм-каналы.

Между тем отдельные разрозненные группы боевиков, дождавшись нормальных погодных условий, начали предпринимать попытки по полям выйти из города. Так, хаотичная концентрация всушников была замечена в селах между Красноармейском и Димитровым, где есть выход по полям из «бутылочного горлышка» окружения.

«Тем не менее выхода нацистов из Димитровской агломерации не наблюдается. Меньше всего повезло подразделениям врага в районе южной окраины Димитрова, около Лысовки и Сухого Яра. Их там будут держать до последнего» - сообщают военные Телеграм-каналы, отмечая, что самые большие проблемы будут у 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которая находится в районе Лисовки.

Украинские паблики также сообщают, что западные разведки предупредили Зеленского, что Покровский и Купянский кейс может обернутся большими проблемами на оголенных участках фронта, а конкретно на Черниговском и Херсонском направлениях.

Украинские военные призывают смириться с потерей Покровска и принять непопулярные решения, а именно вывести войска. Впрочем, как и всегда, они вряд ли будут услышаны в Киеве.