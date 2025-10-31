Вассерман рассказал, что может развалить ВСУ

Публичное признание катастрофы с окружением украинских войск в Купянске, Красноармейске и Димитрове может привести к полному развалу ВСУ. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, Киев «активно скрывает информацию о своих потерях», запретив отступающим войскам уносить с собой тела погибших и даже раненых.

«Часто, по приказу командования, раненых добивают. Главная причина сокрытия потерь — при публикации данных может резко снизиться число желающих воевать. Если сейчас дезертиров около трети от мобилизованных, то при реальной оценке потерь этот показатель мог бы вырасти до полного развала ВСУ», — сказал Вассерман.

Депутат добавил, что еще есть экономическая причина, по которой Киев скрывает свои потери. Речь идет об обещанных Владимиром Зеленским выплатах семьям погибших, но денег на них нет, поэтому «погибших стараются не передавать родственникам для захоронения, а хоронят в братских могилах».