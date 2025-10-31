TNI: активность России на Кольском полуострове стала ответом на провокации НАТО

Россия усиливает военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе, заявил обозреватель Брэндон Вайхерт.

«Россия явно намерена расширять присутствие на Крайнем Севере. Это следствие очередного расширения НАТО, на сей раз в Северной Европе», — написал он в статье для The National Interest.

Вайхерт добавил, что активизация российских военных на Кольском полуострове вызвала тревогу на Западе.

Ранее в Нидерландах начались ежегодные ядерные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Генсек альянса Марк Рютте отметил, что использование реальных ядерных боеприпасов в рамках данных манёвров не предполагается.

При этом в Кремле подчеркнули, что учения НАТО находятся в центре внимания ВС России.