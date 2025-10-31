Раскрыт ответ России на провокации НАТО

Россия усиливает свое военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе. Об этом в своей статье для The National Interest заявил обозреватель Брэндон Вайхерт.

По его мнению, РФ «явно намерена расширять присутствие на Крайнем Севере».

«Это следствие очередного расширения НАТО, на сей раз в Северной Европе, и Москва хочет дать понять, что это крайне нежелательно», — уверен Вайхерт.

Он отметил, что действия РФ вызвали тревогу на Западе, а некоторые европейские источники даже «порют горячку», утверждая, что Москва собирается усилить напряженность в Северной Европе.

Вайхерт добавил, что Кольский полуостров играет «важнейшую роль в стратегической ядерной триады России», поскольку обеспечивает ядерное сдерживание морского базирования с помощью подлодок Северного флота. Обозреватель назвал данный регион «геостратегическими воротами» РФ в Арктику.