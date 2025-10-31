Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтикой

Польша заявила о третьем за неделю случае перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости.

© Wikipedia

Согласно заявлению оперативного командования вооруженных сил Польши, в небо над страной было поднято два истребителя для перехвата российского Ил-20. При этом, нарушения воздушного пространства Польши не произошло.

Кроме того, российский самолет, согласно информации ведомства, действовал без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

«Третья миссия на этой неделе по перехвату российских самолетов над Балтийским морем. Сегодня, 31 октября, до 9:00 утра (10:00 по мск — прим. ред.) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем», — сказано в сообщении.

Напомним, что аналогичные заявления польская сторона сделала 29 и 30 октября.