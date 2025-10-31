В РФ прокомментировали слова главы СБУ об уничтожении «Орешника» на территории страны

Слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка об уничтожении ракеты «Орешник» на территории России являются фейком. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит «Подъем».

Ранее Малюк во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

«Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», — сказал Соболев.

Он также пояснил, что Киев основывает свои сообщения на принципах дезинформации, сформулированных немецким политиком Йозефом Геббельсом.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы (ВС) России могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие, включая «Орешник».