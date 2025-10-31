В Белом доме приняли решение по операции в Венесуэле

Операция США на территории Венесуэлы может начаться в ближайшие дни или даже часы, сообщает издание Miami Herald .

Как сообщает издание, Белый дом уже принял соответствующее решение. Целью операции будет уничтожение «иерархии наркокартеля», при этом находится ли в опасности президент Венесуэлы Николас Мадуро, пока не ясно. Однако издание подчеркивает, что «время Мадуро на исходе».

Помимо этого, издание The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом планирует нанести удары по военным объектам, которые используются для контрабанды наркотиков. При этом, источники газеты заявляют, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по поводу наземных ударов. Собеседники The Wall Street Journal также не уточнили, представляет ли операция США опасность для Мадуро, но они добавили, что американские атаки будут сосредоточены на целях, которые находятся «на стыке наркобанд и режима Мадуро» — военные порты и аэропорты, которые используются для перевозки наркотиков.

МИД России отреагировал на угрозы США Венесуэле фразой «и не такое проходили»

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп изучает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле.