Группа боевиков, попавшая в окружение в Красноармейске (Покровске), записала видео с просьбой о помощи и опубликовала его в соцсетях.

На кадрах, снятых, судя по всему, в подвале, можно увидеть несколько приунывших военнослужащих и их командира. Он сообщил, что его отряд долго шел в город на помощь товарищам. По пути они понесли большие потери, часть военнослужащих ранена, часть - погибла.

"Шли помогать хлопцам, а теперь подмога нужна нам самим, - говорит офицер. - По месту бьют дроны, работает артиллерия. Трудно понять, где наши, где враги. А теперь мы еще и в окружении. Тяжело представить, что будет дальше..."

Напомним, около недели назад в Красноармейске была заблокирована крупная группировка ВСУ. За это время противник 23 раза безуспешно пытался прорвать окружение. Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских (при их обращении к командованию ВСУ), для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Мирнограде и Купянске.

Однако Киев запретил СМИ въезжать в зону котлов с украинскими военными. Как отметил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, таким образом власти Украины признали катастрофическое положение ВСУ в этих городах.