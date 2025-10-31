NI: российский «Посейдон» оказался страшнее, чем все думали

Подводный аппарат «Посейдон» — не просто новое ядерное оружие, это символ российской мощи, пишет обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо страшнее, чем вы думаете», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что российский беспилотный аппарат «невероятно сложно обнаружить и перехватить», так как он «обладает неограниченной дальностью полёта».

«Посейдон» предназначен для создания радиоактивных цунами «вдоль побережья вражеской страны», что делает это оружие «поистине кошмарным», подчёркивает Вайхерт.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил в беседе с RT, что никакая торпеда и никакое надводное судно не могут угнаться за «Посейдоном».

Военный обозреватель Александр Бутырин между тем рассказал RT, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой не имеет аналогов в мире.