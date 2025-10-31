Белоруссия заменила ядерное оружие, размещённое на её территории, и завезла новейшее из России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил в ходе поездки в Витебскую область, что западные страны продолжают вооружаться, тратя на это миллиарды долларов. В качестве ответной меры Белоруссия приняла решение заменить ядерное оружие.

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, ещё раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсудили вопросы военного сотрудничества.