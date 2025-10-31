Заявление главы СБУ Василия Малюка* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) об уничтожении российского ракетного комплекса «Орешник» два года назад является откровенной ложью и дезинформацией. Об этом в интервью порталу News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. Он подчеркнул, таким образом Киев отчаянно пытается сохранить финансовую поддержку со стороны европейских стран.

«Я считаю, что слова Малюка* об уничтожении „Орешника“ — полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть», — заявил Соболев.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что подобные стратегические объекты надежно охраняются как от террористов, так и средствами ПВО, а главе СБУ, по его словам, «похвастаться уже нечем».

Ранее украинские СМИ распространили заявление Малюка*, сделанное на совещании с Владимиром Зеленским, о том, что спецслужбы Украины якобы еще летом 2023 года уничтожили один из комплексов «Орешник» на полигоне Капустин Яр.

Это заявление противоречит официальным данным. Россия впервые применила новейшую ракетную систему «Орешник» в боевых условиях только в ноябре 2024 года. Как заявлял в своем обращении президента РФ Владимир Путин, это стало ответом на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по российской территории. Тогда гиперзвуковой ракетой в безъядерном исполнении был поражен крупный военный завод в Днепропетровске.

* - Лицо, внесенное в России в ресстр террористов и экстремистов.