НАТО в своей стратегии по сдерживанию на восточном фланге альянса сделает ставку на летающие беспилотники и автономные боевые системы. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

По данным ее источников, командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью ранее представил военным представителям стран - членов альянса в Брюсселе всеобъемлющую концепцию сдерживания на восточном фланге (Eastern Flank Deterrence Line Concept). Планы НАТО охватывают 4,4 тыс. страниц.

В концепции Донахью важную роль играют беспилотники и автономные боевые системы, но также размещение большего количества и более тяжелых вооружений на восточной границе НАТО и улучшение взаимодействия между силами при обмене данными, пишет газета. По информации издания, в альянсе якобы обеспокоены реорганизацией российских военных округов и полагают, что она приведет к усилению военного присутствия у границ стран НАТО.