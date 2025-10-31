Минобороны ФРГ практически вслепую одобрило заказы БПЛА на €900 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус «практически вслепую» закупил ударные дроны на €900 млн, пишет Bild.

© Global look

«Ожидается, что сразу три немецкие компании — Stark, Helsing и Rheinmetall — получат заказы, сумма каждого из них около €300 млн», — говорится в публикации.

Отмечается, что только один из трёх поставщиков показал удовлетворительные результаты в решающем испытании беспилотников.

При этом каждая компания получила контракт. В том числе Rheinmetall, которая не явилась на тесты, и Stark, дроны которой дважды промахнулись мимо цели.

В августе издание Politico писало, что немецкий производитель дронов Quantum Systems наращивает производство на секретных объектах на Украине, параллельно усиливая сотрудничество со своими заводами в Германии.