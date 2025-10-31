Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

Жителя Волгограда Дмитрия Курилко, получившего смертельное ранение на специальной военной операции (СВО), за месяц не смогли эвакуировать с поля боя. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным издания, 37-летний россиянин добровольно отправился на фронт. В прошлом он работал слесарем-сборщиком ракетных комплексов на заводе.

Его сестра отметила, что, принимая решение, военный не советовался с семьей.

За несколько дней до дня рождения мужчина ушел на боевое задание, но так и не вернулся с него. С 21 сентября он считался пропавшим без вести. Позже семье позвонили и объявили, что его не стало.

Родственница бойца отметила, что они ждут эвакуации тела.

До этого сообщалось, что участник спецоперации из Казани Марат Ганиев спас украинскую девочку и на себе доставил ее в безопасное место.