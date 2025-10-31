Армия РФ освободила Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожье

Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта - это Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Садовое освобождали бойцы группировки войск "Запад", Красногорское - бойцы "Востока". При этом в Запорожской области в районе села подразделения РФ продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отмечается в сообщении.

Село Красногорское расположено на реке Янчур, у границы с Днепропетровской областью. В непосредственной близости от него, через реку, стоит село Злагода (ранее - Першотравневое), освобожденное бойцами РФ 24 октября.

Сел Садовое в Харьковской области как минимум три. Вероятнее всего, в сводке Минобороны РФ речь про село в Купянском районе, расположенном на правом берегу реки Оскол. Сегодня силовые структуры сообщали, что там разбили группу украинских штурмовиков, которые пытались контратаковать в районе близлежащей Петровки (украинское название - Осиново).