Удары ВС РФ по инфраструктуре на Украине переходят в новую решительную фазу, показывая жесткую и прагматичную логику Москвы. Как сообщает «Царьград», за огневой завесой ударов скрывается более глубокая стратегия, которую взяла на вооружение Россия.

«Выключение» энергетики

Российская армия нанесла новый мощный комбинированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры. В атаке задействовали не менее 30 крылатых ракет Х-101 и «Калибров», свыше десятка «Искандеров» и как минимум шесть гиперзвуковых «Кинжалов». Основной удар пришелся на Запад Украины, где поражены четыре ТЭС: на всех объектах множественные возгорания и разрушения.

Однако на этом удары не закончились: прилеты были зафиксированы в окрестностях Одессы, в Днепропетровске, Лубнах, Чернигове. В бориспольском аэропорту уничтожен ангар с дронами.

Интенсивные и точечные удары оказывают влияние на снабжение Украины. И хотя энергосистема не рухнет в один миг, украинские власти стоят перед сложным выбором: или отключать электричество, чтобы сберечь уцелевшее оборудование, или тратить последние ресурсы на дорогой импорт электроэнергии.

Сумы ощущают последствия

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что Сумы уже ощущают последствия наших ударов: ВС РФ активно атакую энергетические объекты и локомотивы. По мнению Лебедева, «выдающегося, кроме вхождения наших войск в Сумы, не намечается».

«Локомотивы и энергетика — логистика и возможности. Этим серьезно занялись, и оно дает результаты. Все меньше мест для ремонта техники, меньше подвоза боеприпасов, ротация сильно сократилась, а места дислокации больше не пригодны для проживания», — заявил он.

Координатор добавил, что на некоторых участках будут российские штурмы, а противнику изначально предложат сдаваться. После истечения времени на сложение оружия ВС РФ будут уничтожать опорные пункты. Такая методика уже применяется в Донбассе.

Новая стратегия

Ситуация вокруг Сум может показывать, как теперь Россия будет действовать в случае блокады других ключевых городов. Стратегия предполагает не кровопролитный штурм, а создание невыносимых условий для обороняющегося противника.

Первый элемент этого подхода — разрушение критической инфраструктуры. После прилетов по энергетическим объектам город лишается не только света, но и воды. Связь нарушается, работа предприятий останавливается — последнее важно в аспекте ремонта техники. Атаки по логистическим пунктам ведут к изоляции: подразделения не могут регулярно пополняться, запасы продовольствия и топлива истощаются.

Второй элемент — психологическое давление. Его кульминацией становится ультиматум о сдаче в плен, а для защитников это становится последним шансом избежать уничтожения. Если же ультиматум игнорируют, то противника начинают уничтожать с помощью методичных ударов артиллерией, авиацией, дронами и тяжелыми огнеметными системами.

Сумы станут частью России

Военный волонтер, ветеран конфликта в Донбассе Александр Матюшин уверен, что город станет частью России, однако для этого нужно сделать очень многое. Отмечается, что на сумском направлении тяжелая ситуация, особенно в районе Юнаковки, а противник периодически атакует. Но российские удары все же приносят результаты.

«Однако, судя по действиям на линии фронта, по крайней мере на Донецком направлении, наша тактика иная. Мы постепенно обходим и зачищаем поселки с флангов, пытаясь взять крупный укрепрайон, в который превращен город, в клещи, перекрыть пути снабжения и, разделив его на сектора, начать последующую зачистку», — заявил Матюшин.

Он добавил, что в Сумах сложится такая же ситуация, какая была с Мариуполем и Авдеевкой в прошлом, и наблюдается в Красноармейске сейчас.