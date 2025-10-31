Российскую «мотолыгу» превратили в носителя десятков мин

Бойцы Вооруженных сил России превратили гусеничный транспортер МТ-ЛБ в машину дистанционного минирования с десятками мин в арсенале. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Машину, которую называют «мотолыгой», вооружили двумя блоками универсального минного заградителя УМЗ. Каждый блок несет 30 кассет с разным количеством мин. Например, кассета КПТМ-3 вмещает одну противотанковую мину ПТМ-3, а кассета КПОМ-2 — четыре противопехотные мины ПОМ-2. УМЗ обеспечивает минирование на дальности от 55 до 120 метров.

Тягач МТ-ЛБ изначально создавали для транспортировки людей и грузов, а также буксировки артиллерийских орудий. В зоне СВО «мотолыги» используют в качестве импровизированных штурмовых бронетранспортеров и носителей различного вооружения. Тягачи оснащают различными орудиями, зенитными установками и бомбометами.

В июле в зоне СВО заметили импровизированную самоходную артиллерийскую установку на базе МТ-ЛБ. Тягач вооружили противотанковой пушкой МТ-12, которая позволяет поражать цели на дальности более 8000 метров.