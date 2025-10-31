Командование ВСУ сосредоточило большие объемы артиллерийских установок западного производства в приграничной с Российской Федерацией Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В Харьковской области командование вооруженных сил Украины, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной, поделился подробностями собеседник агентства.

По информации издания, ВС РФ наносят удары по скоплениям техники и уже уничтожили несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ.

Паника в рядах ВСУ и неожиданный союзник России: будущее Украины под угрозой

Ранее сообщалось, что бойцы 57-й бригады вооруженных сил Украины бегут с позиций в Харьковской области. Речь, в частности, шла о том, что дезертирство спровоцировано длительным нахождением на позициях, отсутствием ротации, а также снабжения подразделений соединения.