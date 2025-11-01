Подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красноармейск в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории населенных пунктов Гнатовка и Рог в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР.