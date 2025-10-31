Эксперт раскрыл, почему ВСУ не сдаются в плен в "котлах"

Московский Комсомолец

Украинские военные на Красноармейском (Покровском) направлении не сдаются в плен из-за страха перед собственными заградительными отрядами и последующей расправой на родине. Такое мнение в комментарии для портала News.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов, объясняя это жесткой системой, созданной Киевом.

«Украинские военные понимают, что либо их заградительные батальоны отправят по ним дроны, либо, когда будет обмен, их ждет незавидная судьба. При любом раскладе военные ВСУ погибнут», — заявил Кнутов.

По его словам, в случае добровольной сдачи в плен у солдата нет надежды, что его семья получит компенсацию, а после возвращения на Украину по обмену его ждет суд и, как минимум, отправка в подразделения по типу штрафных батальонов.

Фронт ВСУ у Красноармейска рухнул: раскрыта новая цель армии РФ

Это заявление прозвучало на фоне сообщений Министерства обороны России о катастрофическом положении крупной группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейска. По данным ведомства, за неделю украинские войска предприняли 27 безуспешных попыток прорвать окружение или деблокировать свои части.

В Минобороны также назвали признанием катастрофы попытки Киева запретить украинским и иностранным журналистам доступ в районы блокирования войск. По мнению российских военных, таким образом украинские власти пытаются скрыть от мировой общественности и собственного населения реальное положение дел на фронте, чтобы не сорвать получение и дальнейшее хищение западной финансовой помощи.